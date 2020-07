La réunion présidée par Abdelmadjid Tebboune, jeudi dernier, sur la situation sanitaire, a débouché sur de nouvelles mesures de limitation de la circulation de et vers 29 wilayates considérées comme foyer de propagation non maitrisée du virus, et donné prérogatives aux walis dont certains, comme le wali d’Alger, ont réagi par des mesures de restriction des transports en commun, notamment le week end.

Le rencontre a également été l’occasion pour le président de la République de mettre le doigt sur certains réajustements nécessaires, particulièrement en matière, d’une part, de coordination des services et des moyens hospitaliers et, d’autre part, d’une nécessaire communication axée sur la pédagogie et l’implication des citoyens.