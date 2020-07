Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a suspendu le directeur de la principale agence nationale anti-corruption après des accusations de "détournements de fonds", a annoncé vendredi le cabinet du Procureur général.

Ibrahim Magu, directeur de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), est interrogé depuis lundi par un "comité spécial d'enquête" pour s'expliquer sur des accusations "de détournements de biens saisis et d'insubordination", mais les autorités refusent de dire que cet ancien proche du président a été formellement arrêté.

Sa suspension "permettra à la commission d'enquête de poursuivre son travail selon les lois en vigueur" , a expliqué le cabinet du Procureur et Ministre de la Justice nigérian, Abubakar Malami dans un communiqué.

Il est également indiqué qu'il serait remplacé par Mohammed Umar à la tête de la EFCC, "en attendant les conclusions de l'enquête en cours".

Ibrahim Magu était l'un des piliers de la présidence de Muhammadu Buhari, qui avait fait de la lutte contre la corruption, ce "cancer" de la nation, l'un de ses principaux objectifs de gouver nance.