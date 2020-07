Un total de 2.795 artistes ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre de l’opération de soutien aux personnes impactées par la pandémie Covid-19, a indiqué l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins (ONDA) dans un communiqué.

"Ce sont quelque 2.795 artistes, dont l’activité a été suspendue du fait du coronavirus, recensés jusqu’au 8 juillet courant ont bénéficié d’allocations versées sur comptes bancaires", précise l’ONDA sur sa page Facebook.

A noter que 5.517 artistes se sont inscrits par internet et 1.084 autres par voie directe ou par fax dans le cadre des aides annoncées, avril passé, par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda. Rappelant qu'il s'agit d'un recensement requérant une révision des dossiers à mettre en conformité avec les lois, l'Office rassure les inscrits que "les dossiers sont traités avec beaucoup d'intérêt et que la vérification de la conformité nécessite du temps et des efforts". Selon le bilan de 2019, l’ONDA compte environ 24.000 membres entre artistes et auteurs.