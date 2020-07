Natif de Boudjima (Tizi Ouzou) en 1951, Belkhir Mohand-Akli a commencé sa carrière musicale au début des années 1960, date à laquelle il se fait remarquer à travers une une émission radiophonique dédiée aux chanteurs amateurs et animée par le défunt Cherif Kheddam.

En 1973, le chanteur enregistré son premier disque, avant de partir -cinq ans plus tard- en France, où il compose une de ses plus célèbres chansons ''A sidi hend avudali''.

Belkhir Mohand-Akli a laissé derrière lui un répertoire riche en chansons qui évoquent notamment l'exil, la patrie, l'identité et la femme. La dépouille de l'artiste sera inhumée cet après-midi au cimetière de Boudjima, au nord-est de Tizi Ouzou, selon ses proches.