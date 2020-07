L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé vendredi que plus de 500 migrants ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa en deux jours, à la faveur d'un temps calme en Méditerranée.

"Les arrivées sont en hausse par rapport à l'an dernier, mais restent basses par rapport à celles d'il y a deux ans, et à plus forte raison celles d'il y a trois ou quatre ans", a affirmé Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM.

Neuf bateaux ont accosté jeudi en provenance de Tunisie, avec 116 passagers à bord.

Sept bateaux partis du même pays et deux plus grandes embarcations en provenance de Libye leur ont succédé vendredi, amenant 434 migrants sur le continent européen.

Parmi les arrivants, quelque 362 migrants sont originaires du Bangladesh, selon les chiffres de l'OIM.

Si les dernières 48h ont vu un afflux inhabituel de petits bateaux tunisiens, et qu'il est rare de voir débarquer à cette période de l'année une embarcation de 260 passagers en provenance de Libye, M. Di Giacomo ne voit aucun signe annonciateur d'une hausse prononcée des arrivées en Italie.

"Il y a toujours eu des arrivées depuis la Tunisie...

parfois elles sont nombreuses, parfois moindres, et la présence de Bangladais sur des bateaux partis de Libye n'est pas une nouveauté", a-t-il commenté. Quelque 8.000 personnes sont arrivées par la mer en Italie depuis le début de l'année, davantage qu'en 2019 (3.000) à la même période de l'année, mais bien moins que l'année d'avant (17.000 en 2018).

Par rapport aux étés précédents, la principale différence pour les candidats à la traversée est qu'il n'y a "pas assez de patrouilles en mer", selon M. Di Giacomo. En conséquence, "ceux qui partent courent un grand risque".