On les appelle ecchymoses, hématomes ou plus communément "bleus". Ces épanchements de sang au niveau de la peau sont le résultat d'une petite hémorragie sous-cutanée. Le bleu se forme en effet lorsqu’un peu de sang s’échappe des vaisseaux sanguins alors que la surface de la peau est intacte. Les bleus apparaissent le plus souvent après un traumatisme. Mais si vous "marquez facilement", d'autres causes sont possibles.

Vous prenez de l'âge

Lorsque vous villissez, deux choses arrivent à votre peau : elle perd une partie de ses couches protectrices de graisse et la production de collagène diminue. Cela signifie que votre peau, plus fine, est aussi plus sensible aux meurtrissures, même les plus légères. "Après 60 ans, il suffit d'un coup qui peut apparaître bénin pour avoir immédiatement une ecchymose" explique le Pr Gary Goldenberg, du service de dermatologie de l'Hôpital Mount Sinaï.

Vous vous exposez souvent au soleil

Votre longue histoire d'amour avec le soleil vous a peut-être parfois provoqué quelques brûlures superficielles. Mais les dommages provoqués par de fréquentes expositions aux UV sont plus profonds : comme les rayons pénètrent dans les couches profondes de la peau, ils agissent sur les petits vaisseaux sanguins, les rendant plus fragiles. Ils laissent donc échapper du sang plus facilement, même suite à de légères contusions.

Vous prenez de l'aspirine tous les jours

De nombreuses personnes prennent une faible dose d'aspirine tous les jours pour prévenir les risques cardiovasculaires. Mais il ne faut pas oublier que l'aspirine, comme les anticoagulants, rend le sang plus fluide et empêche les plaquettes de se coaguler. C'est pour cela que la prise quotidienne d'aspirine augmente le risque de saignements intestinaux chez les seniors. Mais aussi la raison pour laquelle, même un traumatisme mineur laissera une marque sur la peau.

Vous souffrez de vascularite

Sous ce terme médical, on regroupe toutes les maladies impliquant l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins. A cause de cette inflammation, les vaisseaux sanguins éclatent et provoquent des hématomes un peu particuliers, appelés purpura.

La plupart des vascularites sont provoquées par des maladies auto-immunes mais elles peuvent aussi être dues à une maladie chronique comme l'hépatite, une inflammation du foie. C'est pourquoi il est important de consulter le médecin si vous voyez apparaître une (ou plusieurs) taches rouges violacées sur votre peau, qui ne blanchissent pas lorsqu'on appuie dessus.

Vous avez une carence en vitamine C

Les réelles carences en vitamines sont assez rares dans les pays occidentaux, mais elles deviennent plus fréquentes à mesure que l'on vieillit et que l'on perd le goût ou l'envie de se nourrir de façon équilibrée. La carence en vitamine C peut donc arriver chez les personnes âgées mais aussi chez les alcooliques.

Or, cette vitamine est nécessaire à la production de collagène, un composant structurel de la peau. Sans vitamine C, les vaisseaux sanguins ne sont plus protégés et sont plus susceptibles de se rompre au moindre petit bobo. Découvrez donc les aliments les plus riches en vitamine C.