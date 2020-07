Le personnel de l’Etablissement public d’assainissement (EPCA) de la commune d’El Khroub (Constantine) a observé mardi un sit-in devant le siège de cette entreprise pour réclamer l’amélioration de leurs conditions de travail et le paiement des arriérés des salaires et des primes, a-t-on constaté.

Les contestataires, dont la plupart sont affiliés à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), se sont rassemblés devant le siège de l'EPCA pour réclamer le versement de leur salaire du mois de juin, ainsi que le versement des primes de risque et de l’Aid El Adha. "La situation sociale et financière des travailleurs s’est détériorée. Ils attendent depuis quatre (4) mois le versement de la prime de risque et leur paie du mois de juin n’a toujours pas été perçue", a indiqué le représentant des protestataires, R. Abderrahim. De son côté, le directeur de l'entreprise, Abdelkrim Houri, a assuré que le salaire du mois de juin sera versé aux salariés "au plus tard dans deux jours". S’agissant de la prime du risque de contamination à la Covid-19, attribuée au personnel d’assainissement ainsi que la prime de l’Aid El Adha, le même responsable a affirmé qu’elles seront versées "dès achèvement des procédures administratives d’usage".