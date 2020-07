Les éléments de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la sûreté de la wilaya de Jijel ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel composé de deux individus spécialisés dans le trafic de psychotropes et saisi 1886 comprimés classés comme substance psychotrope et le véhicule utilisé par les deux mis en cause dans cette affaire, a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.

L'opération a été enclenchée à la suite des informations parvenues aux éléments de la brigade suscitées dénonçant deux personnes écoulant des substances psychotropes dans la wilaya de Jijel, selon la même source qui a ajouté les investigations menées ont permis d'identifier le principal suspect, un homme âgé de 32 ayant des antécédents judiciaires pour des faits similaires. Les éléments de la BRI ont mis en place une souricière pour arrêter deux personnes lors d’un contrôle routier sur la RN43 à bord d’un véhicule touristique en possession de 1886 comprimés de psychotropes.

Après parachèvement de la procédure pénale, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires spécialisées pour "détention de psychotropes à des fins commerciales" avant d’être placés sous mandat de dépôt, a-t-on signalé.