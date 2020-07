Pas moins de 8.325 masques de protection en tissu lavable et réutilisable ont été confectionnés par le Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Daya Ben Dahoua, et remis mardi aux services de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mercredi auprès de la wilaya.

Après l’acquisition du tissu, offert par la wilaya pour palier à la demande croissante en bavettes, les stagiaires et instructeurs du CFPA de Daya Ben Dahoua ont ainsi confectionné "bénévolement" 8.325 masques de protection et 500 blouses, a affirmé le directeur du Centre, Brahim Oulad Said.

Si la demande en masques médicaux a explosé en pleine épidémie notamment dans les milieux hospitaliers dès l’apparition des cas confirmés, la demande en masques barrières réutilisables connaît, quant à elle une forte hausse, et ce, depuis l'instauration de l’obligation du port du masque dans les espaces publics pour l’ensemble des citoyens, a-t-on constaté. La crise sanitaire a permis à plusieurs CFPA, artisans et artisanes de la wilaya de reconvertir leur activité et de se lancer dans la confectio n de masques en tissu réutilisable à titre bénévole, a précisé M. Oulad Said, mettant l'accent sur l'acte de civisme et le sacrifice des couturières, artisanes et stagiaires pour contribuer à la lutte contre la propagation de cette pandémie.

En vue d'augmenter la cadence pour réaliser davantage de bavettes et assurer leur disponibilité sur le marché les responsables de la wilaya ont mis à la disposition du secteur de la formation professionnelle, les artisans et artisanes bénévoles du tissu pour la confection de ces masques barrières offerts gracieusement aux personnels des différentes administrations et corps constitués ainsi qu'à la population. Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, plusieurs initiatives locales ont été lancées par des associations et des ateliers de confection relevant du secteur de la formation pour la confection de bavettes et autres moyens de protection, notamment pour les personnels soignants et ceux de la protection civile.

Le secteur qui a déjà produit plus de 50.000 bavettes, continue à réaliser les masques au profit du personnel des collectivités locales après avoir reçu la matière première fournie par la wilaya, a assuré M. Oulad Said. Plusieurs campagnes de sensibilisation pour le port du masque sont organisées à travers les différentes localités de la wilaya de Ghardaïa.