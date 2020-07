Le stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger) "va bientôt subir quelques travaux de restauration", a annoncé mercredi la direction de l'USM Alger, le principal club résidant dans cette enceinte mythique dont la construction remonte à 1935.

Dans cette perspective, "le directeur général du club, Abdelghani Hadi s'est réuni mardi avec la wali délégué de la Circonscription administrative de Bab El-Oued, le président d'APC de Bologhine et le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d'Alger, selon la même source.

Le dernier lifting subi par ce stade remonte à quelques années déjà, lorsque l'USMA était encore sous le contrôle du groupe ETRHB, appartenant à l'homme d'affaires Ali Haddad, aujourd'hui en prison. Le nouveau actionnaire majoritaire du club, le groupe Serport, avait promis dès son arrivée aux commandes administratives qu'il allait tout faire pour redorer le blason des "Rouge et Noir".

Ce qui semble impliquer même la rénovation de leur stade. La direction du club n'a pas énuméré la nature des travaux qui seront effectués à Bologhine, ni leur coût ou leur durée, et s'est juste contentée de di re dans un communiqué qu'il sera question de "travaux de restauration" ciblant "différentes structures du stade".