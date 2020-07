L’international algérien du Milan AC, Ismaïl Bennacer, a été encensé par la presse italienne mercredi, au lendemain de sa prestation lors de la victoire en remontée contre la Juventus (4-2) à San Siro, pour le compte de la 31e journée de Serie A.

Le milieu de terrain algérien a reçu la note de 6,5 par les journaux pour l’ensemble de sa prestation. Absent jusqu'au 0-2 de la Juve, Bennacer "a été par la suite très présent dans la récupération" pour participer grandement à la victoire du Milan AC, écrit la presse transalpine. La note reçue par Bennacer est parmi les plus élevées des "Rossoneri", après celles à 7 points obtenues par Leao, Ibrahimovic, Rebic et Kessié. Grâce à sa belle victoire face au leader, le Milan AC, provisoirement 5e, reste toujours en course pour l’Europa League, avec le duo AS Rome - Naples de l’autre Algérien Faouzi Ghoulam.