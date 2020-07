Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de la SSPA/USMA, Abdelghani Haddi, du secrétaire général de la FAF, Mohamed Saad, du président de la DCGF relevant de la FAF, Réda Abdouche et de membres de son équipe, selon la même source qui ne donne pas plus de détails.

Fin juin dernier, trois clubs de la Ligue 1 algérienne de football, à savoir le CR Belouizdad, l'AS Aïn M'lila et le NC Magra avaient signé la même convention tripartite pour la mise à niveau du management et l'obtention d'une certification de la qualité N.A ISO 9001.

Le MC Alger était le premier club de l'élite à signer une convention tripartite, liant sa SSPA/Le Doyen au cabinet d’expertise IANOR et à la DCGF, avant d'être imité par d'autres clubs de Ligue 1, notamment le Paradou AC et l'USM Bel-Abbès.

La signature de ces conventions s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées par la FAF, au titre de l'accompagnement des clubs professionnels. Avec plus d'un million de certificats dans le monde, la norme ISO 9001 reste la norme de management la plus déployée et reconnue au plan international. Elle constitue un socle pour optimiser le fonctionnement interne, maîtriser les activités, détecter les signaux du marché, réduire les coûts et gagner en compétitivité.