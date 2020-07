La Chine est "disposée" à rejoindre les discussions américano-russes sur la réduction des armes nucléaires, comme le souhaitent les Etats-Unis, mais uniquement s'ils s'engagent à "réduire leur arsenal", a indiqué un responsable chinois. Américains et Russes ont eu fin juin à Vienne des discussions pour tenter de prolonger le Nouveau traité Start.

Cet accord bilatéral limite le nombre très important de leurs têtes nucléaires et expire en février 2021. Les Etats-Unis veulent inclure la Chine dans les négociations, estimant que sa capacité nucléaire est en "rapide expansion".

Pékin refuse, soulignant avoir un arsenal "sans commune mesure avec les deux ex-rivaux de la Guerre froide".

Les Américains disposent en 2020 de quelque 5.800 ogives nucléaires, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri).

"Affirmer que le petit nombre de têtes nucléaires possédé par la Chine constitue une menace pour la sécurité américaine, alors que les Etats-Unis en ont quelque 6.000, cela défie toute logique", a déclaré mercredi un haut responsable du ministère chinois des Affaires étrangères, Fu Cong, cité par des médias.

"Je vous assure que si les Etats-Unis se disent prêts à réduire leur arsenal au niveau chinois, la Chine sera disposée à participer aux discussions dès le lendemain", a souligné devant la presse M. Fu, directeur-général du service de contrôle des armements.

Il a plaidé pour la prolongation du Nouveau traité Start et une réduction significative de l'arsenal américain, "seule condition capables d'amener les autres nations dotées de l'arme nucléaire à la table des négociations".

Le Nouveau traité Start est le seul accord russo-américain encore en vigueur sur les armements. Le texte prévoit une limitation à 1.550 du nombre d'ogives nucléaires.

Appeler la Chine à y participer est un "subterfuge" des Etats-Unis afin d'avoir "un prétexte grâce auquel ils pourront se retirer du traité", a estimé Fu Cong.

"Leur véritable objectif est de se débarrasser de toutes les restrictions et d'avoir carte blanche pour obtenir une supériorité militaire sur tous leurs adversaires, réels ou imaginaires", a-t-il dit. Un retrait des Etats-Unis marquerait probablement une reprise de la course aux armements.

Le président américain Donald Trump a déjà retiré son pays de trois accords internationaux en la matière: celui sur le nucléa ire iranien, le traité Ciel ouvert ("Open Skies") visant à vérifier les mouvements militaires et les mesures de limitation des armements des pays signataires, et le traité INF sur les missiles terrestres de moyenne portée.