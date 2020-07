Dans son rapport mensuel sur les violations de l'occupation, l'agence de presse palestinienne (Wafa) a indiqué que "les forces israéliennes poursuivent toujours leurs agressions quotidiennes contre les journalistes palestiniens dans la bande de Ghaza et la Cisjordanie, dans le cadre d'une politique systématique visant à limiter leur activité et leur rôle dans la couverture des pratiques et activités menées par les soldats israéliens contre le peuple palestinien".

Selon le rapport, "52 journalistes ont été blessés par des balles recouvertes de caoutchouc, par inhalation de gaz lacrymogènes ou agressés par les soldats israéliens alors qu'ils couvraient des événements dans les territoires palestiniens occupés". Le rapport ajoute que pas moins de 59 cas ont été détenus par les forces d'occupation israéliennes et 4 cas ont été enr egistrés comme agressions sur les institutions des journalistes les premiers six mois de 2020. Le rapport souligne en outre que les crimes quotidiens israéliens contre les journalistes "nécessitent une intervention urgente et immédiate pour faire pression sur le gouvernement israélien afin qu'il cesse son ciblage systématique et délibéré des photographes et des journalistes de terrain".

La même source a mis en lumière aussi dans son rapport que "les crimes quotidiens israéliens contre les journalistes, qui ont été commis dans le but de faire dissimuler la vérité, représentent une violation directe du droit international".