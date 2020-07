La 45ème Conférence internationale de soutien au Sahara occidental (Eucoco) se tiendra les 7 et 8 novembre prochain à Las Palmas (Iles Canaries), a annoncé l'ambassadeur sahraoui Oubbi Bouchraya Bachir, délégué du Front Polisario en Europe et dans l'Union européenne.

"C'est la rencontre annuelle de solidarité européenne et continentale pour la cause sahraouie qui poursuit la lutte pour l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental", affirmé Oubbi Bouchraya, dans une déclaration à l'agence presse sahraouie (SPS).

Il a fait savoir que des délégations européennes, africaines et latino-américaines participeront à l'événement annuel. Au terme de la réunion du Groupe de travail de la coordination européenne, au cours de laquelle le lieu et la date du la conférence ont été déterminés, le diplomate sahraoui a précisé que les travaux de la 45ème Eucoco seront axés sur la situation des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines, "en particulier le groupe Gdeim Izik, les héros de cette épopée historique sur le chemin de notre résistance civile pacifique".

"Le choix de la province de Las Palmas a "plusieurs implications, d'autant plus que cette édition coïncide avec la commémoration du dixième anniversaire du démantèlement militaire du camp d'Adim Izik", a-t-il- ajouté. La 44ème Eucoco, qui s'était tenue en novembre 2019 à Vitoria-Gasteiz (Pays Basque), a été marquée par un programme riche élaboré pour ce rendez-vous important de solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour son indépendance.

Elle a été également l'occasion de lancer un appel à l'Etat espagnole pour assumer ses responsabilités historique, politique et morale envers le peuple sahraoui.

La Conférence Eucoco, organisée chaque année dans une ville européenne depuis 1975, est le rendez-vous annuel le plus important du mouvement de solidarité européen avec le peuple sahraoui.