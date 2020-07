La nouvelle déclaration du chef de la diplomatie européenne, qui ne laisse aucune marge aux interprétations "sournoises" de la force occupante, est intervenue dans une réponse écrite à une question de l’eurodéputé allemand Guido Reil, sur l’étiquetage des produits provenant du Sahara Occidental.

La position de l'UE de non reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental intervient quelques heures seulement après la publication par des médias marocains d'informations fallacieuses sur la position de l’Union européenne quant au conflit du Sahara Occidental, est-il indiqué dans cette déclaration, rapportée par les médias.

C’est ainsi que M. Borrell a affirmé que "la position de l'UE concernant le Sahara occidental est guidée par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) et demeure que le Sahara occidental e st un territoire non autonome, dont le statut final sera déterminé par les résultats du processus en cours dirigé par l’ONU". "L’UE rappelle son soutien aux efforts du Secrétaire Général des Nations Unies pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui garantira l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements conformes aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies", a-t-il soutenu.

Concernant l’étiquetage des produits importés dans le marché européen, le Haut Représentant a indiqué que les autorités compétentes des Etats membres sont chargées de garantir dans les cas spécifiques le respect de l'acquis communautaire concernant la mise sur le marché des denrées alimentaires et les informations à fournir aux consommateurs. Régulièrement au sujet de la position de l’UE sur le conflit du Sahara Occidental, le Chef de la diplomatie européenne ne cesse de souligner que la position de l’UE est conforme aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU en la matière.

Cette position a été récemment exprimée dans une réponse écrite, publiée le 3 juillet courant, à la question de l’eurodéputé espagnol Miguel Urban Crespo ainsi que dans une lettre adressée aux eurodéputés espagnols M. Manu Pineda et Mme. Sira Rego, fin mai dernier, en réponse à leur lettre sur le conflit au Sahara occidental et la détention des prisonniers politiques sahraouis dans les prisons marocaines.

Enfin, il importe de rappeler que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la plus haute juridiction européenne, du 21 décembre 2016, affirmant l’inapplicabilité des accords agricoles et de pèches entre le Maroc et l’UE sur le Sahara Occidental en raison de son statut "distinct et séparé" du royaume du Maroc.