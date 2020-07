Un conseiller du directeur général du groupe spatial russe Roscosmos a été arrêté sous l'accusation d'avoir espionné au profit de l'Otan, a annoncé mardi l'entreprise citée par les médias russes. Roscosmos a assuré, dans un communiqué, que l'arrestation du conseiller Ivan Safronov n'était pas liée à ses activités dans le groupe spatial. "Ivan Safronov a été arrêté à Moscou alors qu'il transmettait des secrets d'Etat sur la coopération militaire, la défense et la sécurité de la Russie à l'un des services de renseignement de l'OTAN", a indiqué pour sa part le Service fédéral de sécurité (FSB).

Ancien journaliste pour les quotidiens économiques Kommersant et Vedomosti, où il couvrait les questions militaires et spatiales, il avait été nommé au poste de conseiller voici deux mois.