Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé mardi, dans un communiqué, la sélection d'une liste de 20 lauréats de la première édition du Hack Algeria-Post Covid-19, un concours technologique organisé pour sélectionner les meilleurs projets numériques innovants et susceptibles de contribuer dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

A l'issue d'une compétition tenue du 1er au 3 juillet, durant laquelle 171 projets étaient en lice, 20 projets ont été notés et choisis en ligne par le jury, selon des critères définis préalablement, a précisé la même source.

Sur les 171 projets proposés à travers la plateforme HACKALGERIA, ils étaient 63 projets versés dans le domaine de la santé, 47 autour de la société, 30 projets pour l’économie, 19 autres dans la gouvernance et 12 projets traitant du secteur de la finance.

Complétement en ligne, ce concours était organisé autour de cinq thèmes principaux, à savoir le digital au service de la santé et la gestion post Covid-19, le digital support essentiel à la bonne gouvernance et la data gouvernance, le digital et la s ociété post Covid-19, le digital pour une économie de crise, ainsi que le digital et le fintech (finance).

Depuis son lancement le 17 mai dernier jusqu’à la date de clôture des inscriptions le 30 juin, le comité d’organisation a reçu plus de 350 idées réparties sur 1500 participants à travers plus de 48 wilayas du pays, avec une participation des étudiants à plus de 50% et de femmes à hauteur de 30%, a indiqué le FCE.

"Malgré la situation sanitaire qui plane sur notre pays à cause de la pandémie covid-19, nous avons réussi ensemble à relever le challenge.

La réussite aussi est le fruit direct de la forte mobilisation, engouement de nos jeunes universitaires et porteurs d’idées, qui ont cru à notre projet, notre sincérité et notre engagement en faveur de l’émergence de projets technologiques innovants qui porteront des solutions à nos problèmes de la vie quotidienne dans différents secteurs", a souligné l'organisation patronale.

En plus des lauréats cités et vu le nombre de projets ayant participé à la finale, mais qui n’ont pas décroché de prix, le comité d'organisation de "#HackAlgeria#PostCovid19" a décidé de sélectionner cinq autres propositions dans le cadre de la catégorie "coups de cœur", dont celui dédié à la femme sous le titre "Woman-In-Tech".

"Cette décision a été dictée par les résultats très serrés entre certains projets et leur qualité.

Ces projets innovants méritent aussi un encouragement et un accompagnement", a expliqué le Forum.

Ainsi, les lauréats des catégories "Avancée technique", "Startup" et "Women-In-Tech" seront accompagnés après le 4 Juillet pour une durée de 6 mois et auront une visibilité internationale dans deux événements à savoir "Emmerging-Valley" à Marseille en décembre 2020 et une représentation à "VivaTech" en mai 2021 dans le stand Algérie où le FCE détient l’exclusivité pour l’année 2021.

Une cérémonie à l’honneur des 20 porteurs de projets sera organisée prochainement avec la remise des chèques et la présentation des détails relatifs à l'accompagnement des gagnants durant toutes les étapes devant aboutir à la réalisation de leurs projets.