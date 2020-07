Le constat d’une situation épidémiologique "détériorée" et "préoccupante", enregistrée durant ces dernières semaines a fait, selon le chef de l’exécutif de la wilaya que, " Sétif enregistre une moyenne quotidienne d’environ 10 décès".

La décision du ministère de l’intérieur de remettre les mesures de confinement partiel dans ces 18 communes, répond à une attente largement partagée au sein de la population de mettre un frein à la propagation du virus et a été "étudiée scientifiquement" et ‘’de nature à limiter le mouvement qu’il soit pour motif commercial ou social et contribuera sans doute à limiter la propagation du nouveau coronavirus dans ces collectivités locales’’, selon le directeur de la santé de la wilaya.