Trois personnes suspectées d’implication dans le meurtre lundi de la jeune avocate Terrafi Yasmine ont été arrêtées, et l’enquête est toujours en cours pour élucider les circonstances exactes cet homicide, a indiqué mardi à l’APS le procureur de la République près le tribunal d’Ain Bessam (Ouest de Bouira), Abdellah Ghoumari.

Avocate stagiaire à la Cour de Bouira, la jeune Terrafi Yasmine âgée de 28 ans a été retrouvée morte à l’intérieur du véhicule qui la transportait lundi vers Ain Bessam, tandis que le conducteur (K.A.) était blessé et en état d’inconscience. Le véhicule a été retrouvé stationné sur les abords de la route nationale N 18 reliant Ain Bessam à Bir Ghbalou. "Le corps sans vie de la victime et le blessé, ont été transférés à l’hôpital local d’Ain Bessam", a précisé à l’APS le procureur de la République. "Les premiers éléments de l’enquête ont permis l’arrestation de trois individus âgés entre 23 et 32 ans. L’enquête se poursuit toujours pour savoir tous les détails et les circonstances de ce meurtre", a expliqué le procureur de la République.

Pour sa part, la bâ tonnière du barreau de Bouira, Mme Ouafia Sidhoum, a dénoncé "un crime crapuleux", assurant que l’enquête dévoilerait toute la vérité sur cette affaire.