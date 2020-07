Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a pris part à la 9e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-Etats arabes (FCCEA), qui s'est tenue par visioconférence, sous la coprésidence des ministres des Affaires étrangères du Royaume hachémite de Jordanie et de la République populaire de Chine, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cette session a permis "d’évaluer le bilan de la coopération entre les Etats arabes et la République populaire de Chine et d’examiner les perspectives et voies de sa promotion dans tous les domaines, pour servir les intérêts communs et renforcer la solidarité et le partenariat stratégique entre les deux parties", selon la même source.

Les ministres ont débattu de plusieurs questions internationales et régionales, particulièrement la question palestinienne, la crise libyenne, la situation en Syrie et au Yémen, outre les efforts consentis pour lutter contre le terrorisme.

A cette occasion, M.

Boukadoum a mis l’accent sur "l’approche algérienne pour le traitement des crises par voies pacifiques et le dialogue inclusif rassemblant toutes l es parties concernées, loin de toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays".

Les travaux du forum ont été sanctionnés par "la Déclaration d’Amman" et l’adoption du programme exécutif pour la période 2020-2022, outre un communiqué conjoint de solidarité entre la Chine et les Etats arabes pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus.