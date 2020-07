Les services de contrôle de la direction du commerce de la wilaya d’Oran ont procédé, mardi, à la fermeture de 18 établissements commerciaux pour non respect des mesures et conditions d’hygiène et de distanciation sociale, a-t-on appris de la direction régionale du commerce d’Oran.

Les agents de contrôle de la direction de commerce de la wilaya d’Oran ont décidé de la fermeture de ces établissements commerciaux avec effet immédiat et de la suspension de leurs registres de commerce jusqu’à nouvel ordre, a indiqué à l’APS, Fayçal Ettayeb, annonçant que la direction régionale du commerce d’Oran compte renforcer le dispositif de contrôle au niveau de la wilaya d’Oran par la mobilisation d'équipes des wilayas environnantes, conséquemment à l’évolution de la pandémie du coronavirus.

Le bilan de la direction régionale du commerce d’Oran pour la période allant du 28 juin au 2 juillet dernier fait état de la fermeture de 71 locaux commerciaux et magasins de vente dont 22 à Oran, 17 à Mostaganem, 11 à Tlemcen, 4 à Sidi Bel-Abbes et 17 à Aïn Témouchent et ce, pour non respect du protocole sanitaire édicté par les p ouvoirs publics et notamment aux instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, portant sur l’obligation du port du masque de protection pour tout commerçant, la mise à la disposition des clients du gel hydroalcoolique dans chaque espace commercial, le respect de la distanciation et l’aseptisation de la monnaie. "Nous avons décidé de rappeler tous les effectifs et geler les congés du mois de juillet pour tous les personnels de la région suite à l’augmentation inquiétante du nombre de cas d'atteinte du coronavirus", a-t-il souligné.

Pas moins de 512 interventions des services de contrôle ont été effectuées durant la même période au niveau de la région d’Oran. a-t-on fait savoir de même source Selon la direction régionale du commerce d’Oran qui regroupe les wilayas d’Oran, de Mostaganem, de Sidi Bel-Abbes, de Tlemcen et d'Aïn Témouchent, les mesures seront durcies à l’encontre des commerçants récalcitrants pour empêcher la propagation du virus de plus en plus rampant.