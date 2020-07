Une cérémonie a été organisée à cette occasion au siège de la conservation locale des forêts présidée par le conservateur des forêts, Ahmed Cherif M’hamdi, en présence de plusieurs anciens chasseurs.

M. M’hamdi a souligné à l'occasion "la nécessité de préserver la faune de cette wilaya en chassant durant les saisons déterminées pour éviter d'éventuels dommages aux animaux".

Le même responsable a également évoqué la responsabilité des chasseurs en cas de violation de la loi, rappelant leur formation par des spécialistes des différents secteurs concernés, notamment les services sécuritaires, la protection civile et la conservation des forêts. Il a indiqué que "l'octroi de cette autorisation ne signifie pas la chasse a tout moment, mais durant les périodes déterminées par les services de la conservation des forêts".

Le conservateur des forêts a appelé les chasseurs à avoir "une culture de chasse" pour protéger les différentes espèces animales et la biodiversité dans la wilaya, appelant à ne pas nuire aux e spèces menacées d'extinction. Il a insisté aussi sur la coordination permanente avec les services de sécurité, signalant toutes les violations remarquées en milieux forestiers qui menacent la faune. Pour sa part, le président de la fédération nationale des chasseurs, Mouloud Gargouri, a souligné l'importance de préserver les milieux de vie des animaux et le patrimoine forestier qui "appartient aux pêcheurs et ils doivent le conserver".

Le même responsable a salué cette opération qui sera suivie par la distribution de plus de 200 autres autorisations de chasse, sur un total de 500 pêcheurs qui ont assisté à plusieurs sessions de formation au cours des années 2018 et 2019.

Cette opération est qualifiée "d’importante" dans la wilaya de Mila.