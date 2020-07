Plus de 11.853.530 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 6.266.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au virus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 131.480 décès pour 2.996.098 cas.

Au moins 936.476 personnes ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 66.741 morts pour 1.668.589 cas, le Royaume-Uni avec 44.391 morts (286.349 cas), l'Italie avec 34.899 morts (241.956 cas), et le Mexique avec 32.014 morts (268.008 cas).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83.572 cas (7 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 78.548 guéri sons.

L'Europe totalisait mercredi 200.524 décès pour 2.764.140 cas, les Etats-Unis et le Canada 140.231 décès (3.102.205 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 132.750 décès (3.036.382 cas), l'Asie 39.959 décès (1.573.249 cas), le Moyen-Orient 18.716 décès (856.790 cas), l'Afrique 11.996 décès (510.323 cas), et l'Océanie 135 décès (10.443 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les médias auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).