Un second laboratoire de dépistage de la Covid-19 dans la wilaya d'Annaba a été mis en service mardi à l'Université Badji Mokhtar après avoir reçu l'approbation officielle de l'Institut Pasteur d'Alger (IPA).

La cérémonie d'inauguration du laboratoire, qui reflète l'aptitude du secteur de l'enseignement supérieur à Annaba à contribuer à l'effort national de lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus, s'est tenue en présence du wali, Djameleddine Berimi, des cadres de l'université et du secteur de la santé de la wilaya.

La Faculté de médecine du pôle universitaire d'El Bouni a été choisie pour abriter le laboratoire, pouvant effectuer jusqu'à 30 tests PCR par jour pour porter ainsi la capacité de dépistage dans la wilaya d'Annaba à plus de 80 tests/jour.

Le second laboratoire ayant vu le jour dans la wilaya après celui créé au centre hospitalier universitaire d'Annaba va permettre de répondre dans ''un délai raisonnable'' aux besoins des wilayas voisines (Guelma, Souk Ahras, El Tarf) en matière de dépistage du nouveau coronavirus, a-t-on signalé.

En plus d'une équipe de médecins spécialistes en microbiologie, 5 doctorants et des techniciens ayant reçu une formation préalable par l'Institut Pasteur d'Alger, travailleront au sein de ce laboratoire.

Le laboratoire devra analyser les échantillons qui lui sont adressés par les instances sanitaires habilitées à faire des prélèvements sur les patients et ce en coordination entre le laboratoire de dépistage rattaché à l'université et les établissements hospitaliers des wilayas voisines, a-t-on indiqué.