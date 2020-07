Quatre-vingt-dix (90) patients guéris du Covid-19 ont quitté le centre hospitalo-universitaire (CHU) d'Oran en début de semaine en cours portant ainsi le nombre total de guérison à 565 depuis la déclaration de la pandémie, a-t-on appris mardi auprès de cet établissement de santé publique.

Quatre-vingt-trois (83) patients ont quitté le service des maladies infectieuses de l’établissement et sept autres admis au service de médecine physique et rééducation fonctionnelle, dont le rez-de-chaussée est réservé à la prise en charge du covid-19, ont été également autorisés à rentrer chez eux, a-t-on fait savoir.

Les patients ont été autorisés à rentrer chez eux par l’équipe du service des maladies infectieuses de CHUO après confirmation de leur guérison sur la base d'analyses, a-t-on indiqué.

Les patients ont été traités suivant le protocole à base de chloroquine approuvé par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.