LA PKR

Le laser excimer agit en surface après que le chirurgien a "pelé" la cornée et ôté l'épithélium qui la protège. L'inconvénient : c'est un peu douloureux et la vision se stabilise au bout de 2 ou 3 jours.

LE LASIK

Le chirurgien découpe au laser femtoseconde un "capot" dans la cornée, et le laser excimer remodèle la cornée sous ce volet. Le Lasik est la technique de référence, employée dans les trois quarts des cas, sauf lorsque la cornée est trop fine. Il faut alors recourir à la PKR, ou renoncer à l'intervention...

LE SMILE

Le praticien sculpte la cornée en profondeur avec son laser et ôte les fragments par une incision de 3 ou 4 mm. Complexe à réaliser, cette méthode innovante évite des effets comme la sécheresse oculaire, fréquente avec le Lasik ou la PKR.

"Ces techniques corrigent des myopies de 1 à 10 dioptries. Au-delà, il faut passer aux implants phakes, des lentilles placées entre la cornée et le cristallin", précise le Dr Albou-Ganem, ex-présidente de la Safir (Société de l'association française des implants et de la chirurgie réfractive) et ancienne vice-présidente de la SFO (Société française d'ophtalmologie). "Aujourd'hui, ajoute le Pr Leveziel, chef du service d'ophtalmologie du CHU de Poitiers et président du comité scientifique de l'Association maculopathie myopique. "On peut redonner une acuité visuelle proche de 10/10 même à de très grands myopes. Ces interventions coûtent de 2500 à 3500 € (pour les deux yeux), entièrement à la charge du patient".

Même si sa myopie a été corrigée, un œil n'est pas protégé des risques inhérents à ce trouble, notamment le glaucome, la maculopathie myopique et le décollement de rétine. Il faut donc continuer à faire surveiller ses yeux régulièrement.