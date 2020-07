Ils sont de plus en plus nombreux, ces bambins qui, assis au fond de la classe, n'arrivent pas à lire ce qui est écrit au tableau. Un enfant a bien plus de risques d'être myope si l'un de ses parents ou les deux le sont, mais la génétique n'explique pas à elle seule l'épidémiede myopie dont s'alarment les spécialistes.

"Il y a aussi des facteurs environnementaux,affirme la Dre Hélène Bertrand-Cuingnet. En premier lieu, le temps passé devant les écrans. En tenant leur smartphone ou leur tablette à quelques centimètres de leurs yeux, les jeunes font un effort d'accommodation." C'est comme la mise au point d'un appareil photo, qui permet de choisir le plan où l'image sera nette. Or accommoder longtemps de près fatigue les yeux.

2H PAR JOUR D'ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

"L'autre problème, c'est le manque d'exposition à la lumière naturelle."

Cette lumière stimule la fabrication de dopamine, un neurotransmetteur qui empêche un allongement excessif de l'œil pendant l'enfance et l'adolescence. Or, la myopie est une maladie de l'œil trop long. La bonne dose ? 2 heures par jour d'activités en extérieur. On recommande aussi aux enfants de ne pas abuser des écrans, et de faire des pauses régulières de 5 à 10 minutes, pendant lesquelles ils pourront regarder au loin.

ON PORTE DES LENTILLES LA NUIT

Orthokératologie : derrière ce nom se cachent des lentilles rigides à porter la nuit. Faites sur mesure, elles font pression pour réduire la courbure de la cornée. "Au réveil, l'enfant voit net, et peut se passer de lunettes toute la journée." L'orthokératologie concerne les myopies légères à moyennes, jusqu'à -6 dioptries. L'effet est temporaire puisque la cornée reprend progressivement sa forme initiale. Chaque nuit, il faut renouveler l'opération. Mais des études confirment que ces lentilles permettent de freiner la progression de la myopie. "Je les prescris en première intention dès 8 ans."

ON PORTE DES LENTILLES LE JOUR

Les enfants dès 8 ans peuvent aussi porter des lentilles pendant la journée. Journalières, souples, en ralentissant l'élongation de l'œil, elles réduisent la progression de la myopie. "Il existe d'autres lentilles freinatrices de la myopie, mensuelles, ou trimestrielles", ajoute la Dre Bertrand-Cuingnet.

Le plus souvent, la myopie apparaît chez l'enfant entre 6 et 8 ans, et évolue, jusqu'à se stabiliser vers 20-25 ans. Pendant toute cette période, alors que l'œil peut facilement s'agrandir (devenant donc myope), il faut redoubler de vigilance. Quand la myopie arrive, il n'est pas trop tard. On peut ralentir sa progression, pour qu'elle soit moins forte à l'âge adulte.

DES GOUTTES DE COLLYRE DANS LES YEUX

"Autre piste très prometteuse, des gouttes d'atropine à mettre dans les yeux. Très faiblement dosé, à 0,01 %, ce collyre permet de freiner la myopie chez les jeunes, avec un risque minime d'effets secondaires." Utilisé en Asie, il est encore peu prescrit en France. Pour le moment...