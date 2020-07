Une campagne de sensibilisation sur la consommation rationnelle de l’électricité durant la saison estivale (Eté 2020) a été lancée mardi à El Oued, à l’initiative de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on appris mardi des responsables de l’entreprise.

S’inscrivant dans le cadre d'un programme tracé par l’entreprise, cette campagne vise la sensibilisation du grand public sur l’importance de l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique durant la saison estivale, a indiqué le chargé de la communication auprès de Sonelgaz , Habib Mouslim.

Les activités de cette initiative s’articulent autour de la sensibilisation du citoyen quant aux avantages de la consommation rationnelle de l’électricité notamment sur la réduction de la facturation, considérée comme comportement citoyen et civique, et mettre en évidence le rôle primordial de la rationalisation dans la protection et la sécurisation des installations électriques mises en service, dans le but d’assurer la continuité de l’approvisionnement en énergie électrique à la populat ion.

Pour atteindre les objectifs escomptés de cette campagne, un plan a été élaboré par les services commerciaux et techniques de la Sonelgaz, s’appuyant notamment sur les fonctionnaires des agences commerciales, avec le concours des éléments du mouvement des Scoutes musulmans algériens (SMA), a-t-il expliqué.

Les médias du secteur public ainsi que les sites et pages des réseaux sociaux contribuent, pour leur part dans la généralisation de cette campagne de sensibilisation, selon les organisateurs.