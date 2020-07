Un réseau électrique pour le développement agricole a été mis en service, lundi, assurant une couverture pour une superficie de plus de 17 kilomètres au niveau périmètre "El Maskama", implanté dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh au sud de la wilaya d’El Bayadh, a-t-on constaté. Le chef de l’exécutif de la wilaya,

Kamel Touchent a donné le ton pour la mise en exploitation de ce réseau vital au profit de ce périmètre agricole qui s’étend sur une superficie d’environ 900 hectares dans le cadre de la poursuite du programme tracé, à l’occasion de la célébration du 58 ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse. "Ce réseau électrique qui profitera à 26 agriculteurs qui exercent au niveau de ce périmètre agricole permettra d’assurer le fonctionnement du matériel dédié à l’irrigation", a souligné le directeur des services agricoles (DSA) de la wilaya, Saad Lahouari, faisant savoir qu’il a été procédé, jusqu’à présent, au raccordement de 24 puits à ce réseau. Pour faciliter le transport des agriculteurs au périmètre, il sera procédé, prochainement, au lancemen t des travaux de réalisation des pistes agricoles sur une superficie de 17 kilomètres, a ajouté le même interlocuteur. Selon le même responsable, l’opération de raccordement de l’électricité au périmètre agricole en question, en cours, comprend la réalisation d’un ensemble de 80 kilomètres de lignes de ce réseau dont près de 42 kilomètres concrétisés, faisant observer que ce projet sera achevé avant la fin de l’année. Il sera procédé au raccordement de l’ensemble des périmètres et espaces agricoles concernés par ce programme, à l’instar du périmètre agricole "El Maskama" implanté à Labiodh Sidi Cheikh, le périmètre de mise en valeur de "Ksikis" sis dans la commune de Chellal, ceux de "Gor El Moukamat" à El Bnoud, de "Dhaya El Goraa" à Stitten, de "Errokn" dans la commune de Boualem, de "Bahria" à Brezina, en plus du périmètre agricole "Oued Falit" dans la commune d’El Kheiter situé au nord de la wilaya d’El Bayadh. Il a été alloué pour cette importante opération de développement visant à accompagner les agriculteurs et les investisseurs dans le domaine, de créer les conditions d’investissement agricole dans la wilaya, une enveloppe financière de l’ordre de 270 millions DA a été accordée dans le cadre du Fonds national du développement rural, a-t-on indiqué de même source.