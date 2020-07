Au total, 45 agents de la protection civile de la wilaya de Sétif, de différents grades, sont mobilisés pour encadrer et renforcer la colonne mobile nouvellement installée pour lutter contre les incendies de forêt et les cultures agricoles, et ce jusqu'au 31 octobre prochain, a-t-on appris lundi des responsables de la direction locale de ce corps constitué.

Le responsable de la communication de cette même direction, le capitaine Ahmed Lamamra a affirmé à l’APS, que cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre les incendies de forêt et les cultures agricoles de la présente saison et reflète la stratégie adoptée par la direction générale de la protection civile depuis des années pour lutter contre les feux forêt, en s'appuyant sur des colonnes mobiles d’intervention et de soutien. Cette structure complémentaire comprend 45 personnes de divers grades et 9 camions pour l’extinction des incendies, dont 7 légers, un (1) moyen et autre grand pour l'approvisionnement en eau, en plus d'un bus pour transporter les équipes d'intervention ainsi qu’une ambulance, a in diqué la même source.

La colonne mobile a entamé ses activités au début du mois en cours, en soutenant les efforts des équipes de la protection civile de la commune de Bougaâ (Nord Sétif) pour lutter contre un incendie qui s'était déclaré dans la montagne Boukrit, occasionnant des pertes estimées à environ 20 ha de broussailles et de couvert végétal, a ajouté la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêt, l'accent a été mis sur la sensibilisation des citoyens et à la diffusion d'une culture préventive parmi la population, en particulier les populations adjacentes aux forêts et aux exploitations agricoles, en plus de l'achèvement des travaux de prévention, de nettoyage et des interventions pour éteindre les incendies dès leur déclenchement, a-t-on souligné.

Selon le capitaine Lamamra, les gardes forestiers sont également mobilisés en première ligne parallèlement à l'intervention des unités de la protection civile proches de ces forêts. Pour rappel, au cours de l'année 2019, les services de la protection civile de la wilaya de Sétif ont enregistré plus de 371 incendies de forêts et de cultures agricoles.

Ces incendies ont endommagé d'importantes superficies forestières et de cultures agricoles, dont 300 ha d'arbres forestiers, 485 ha de broussailles , 16 437 arbres fruitiers et 258 ha de blé dur et d'orge entre autres, a rappelé la même source.