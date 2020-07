Cette quantité d'eau, qui sera puisée du barrage "Essaada", implanté dans la commune de Sidi M'hamed Benaouda, sera consacrée à l'arboriculture fruitière, et ce dans le cade de la campagne d'irrigation d'appoint, a-t-on indiqué.

Le volume, fixé par l'Office de wilaya de l'irrigation agricole et du drainage, est destiné à l'irrigation d'une superficie de près de 6.300 ha au niveau du périmètre agricole "Mina", durant les mois de juillet et d'août, a-t-on ajouté .

Un comité interministériel (ressources en eau et agriculture) a décidé, la semaine dernière, d'affecter ce volume comme appoint pour assurer l'irrigation du périmètre agricole. Il sera prochainement distribué aux agriculteurs, a-t-on expliqué de même source.

Les services de la direction des Ressources en eau ont demandé au ministère de tutelle une dotation supplémentaire en eau pour servir d'appoint à l'irrigation. Le quota dont a bénéficié la wilaya, de l'ordre de 4 milliards de m3, est jugée "insuffisant", en raison de la baisse du niveau des réserves du barrage "Sâada".

Pour leur part, la Chambre de l'agriculture et le Comité de wilaya chargé du suivi de la campagne d'irrigation a appelé les agriculteurs à veiller à utiliser des systèmes d'irrigation économisant l'eau et ce, pour une exploitation optimale de ce produit vital et de meilleurs rendements.