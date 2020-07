Le défenseur international algérien du Borussia Monchengladbach, Ramy Bensebaïni, est nommé pour le titre de joueur de la saison, aux côtés de cinq autres joueurs de l'équipe, a annoncé lundi soir le club pensionnaire de la Bundesliga allemande de football sur son site officiel.

Le latéral gauche algérien est retenu en compagnie du gardien de but Yann Sommer (détenteur du trophée), Marcus Thuram, Denis Zakaria, Lars Stindl et Jonnas Hoffmann. Le vote auprès des internautes a débuté mardi et s'étalera jusqu'au 13 juillet à minuit.

Bensebaïni (25 ans) s'est illustré depuis son arrivée en Allemagne, devenant l'une des pièces maîtresses du Borussia Monchengladbach.

Il compte 5 buts au compteur en 26 apparitions, toutes compétitions confondues.

Le natif de Constantine s'est distingué lors du match mémorable contre le Bayern Munich, champion en titre (2-1), en inscrivant un doublé dont un penalty à la dernière minute. Grâce à la 4e place décrochée au classement final de la Bundesliga, le Borussia Monchengladbach est qualifié directement à la prochaine édition de la Ligue des champion s, en compagnie du Bayern Munich, du Borussia Dortmund et du RB Leipzig. Bensebaïni s'est engagé avec le club allemand en 2019 pour un contrat de quatre ans en provenance du Stade rennais (Ligue 1 française), avec lequel il avait décroché la Coupe de France 2019 aux dépens du Paris SG.