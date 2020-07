L'USM Alger a signé lundi un contrat de deux années avec l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Aïn-Bénian (ESHRA, Alger), pour bénéficier des différentes installations de cette structure, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

"Le contrat va permettre à l'USMA d'utiliser le stade, la piscine, la salle de musculation, l'hôtel, la salle omnisports, les bureaux et la salle de récupération et de massage", a indiqué le club dans un communiqué.

La signature de ce contrat, qui intervient au lendemain de la célébration du 83e anniversaire de la création du club, s'inscrit dans le cadre de la réorganisation décidée par le Groupe Serport, nouvel actionnaire de la SSPA, après avoir racheté 95% des actions du club algérois que détenait l'entreprise des travaux publics ETRHB, dont le patron Ali Haddad est en prison.

Inaugurée en 2014, l'ESHRA a permis à plusieurs clubs algérois, dont le MC Alger et l'USM Alger, de s'entraîner régulièrement sur sa pelouse et bénéficier de ses différentes installations.