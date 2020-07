La Fédération internationale de basket-ball en fauteuils (IWBF) est tenue de se conformer au Code de classification des athlètes du Comité international paralympique (IPC), selon une directive envoyée par l'instance paralympique.

"Nous avons demandé à l'IWBF de procéder à une évaluation de l'admissibilité de tous les joueurs de classe sportive 4.0 et 4.5 qui participeront à Tokyo-2020, afin de déterminer si chacun de ces joueurs a une déficience admissible telle que définie par le Code de classification des athlètes de l'IPC 2015", a expliqué l'instance paralympique internationale, fixant le délai au 1er août 2020 pour terminer les évaluations d'éligibilité.

En plus d'évaluer tous les joueurs de classe 4.0 et 4.5 concernés par les Jeux de Tokyo-2020, reportés à 2021 en raison du coronavirus, l'IPC a aussi demandé à l'IWBF de s'assurer que ses propres règles et opérations de classification s'alignent pleinement sur le Code de classification des athlètes IPC au plus tard le 31 août 2021. "Actuellement, l'IWBF est exclue du programme des Jeux Paralympiques de 2024, prévus à Paris.

Le non respect de ce délai entraînera automatiquement la non-réadmission du handi-basket aux joutes de Paris-2024", a assuré l'IPC, même si elle reconnaît que l'IWBF a "bien progressé" dans la satisfaction de ces exigences pour évaluer et vérifier l'éligibilité de tous les joueurs concernés, en dépit des restrictions de déplacement dans le monde en raison du coronavirus.

L'IPC a souhaité néanmoins qu'avec l'assouplissement de certaines de ces restrictions, l'IWBF pourra accélérer la procédure pour se conformer à la règlementation.

Pour sa part, l'IWBF s'est dit "déçue" par la décision de l'IPC d'exiger une révision de l'éligibilité des joueurs, à l'approche des Jeux paralympiques : "Nous avons achevé de manière satisfaisante l'évaluation d'environ 75% des joueurs dont l'éligibilité devait être vérifiée avant Tokyo-2020.

Nous pensons que cette décision a été prise sans tenir compte de la préparation des joueurs ou des équipes".