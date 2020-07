L’opération concerne néanmoins une partie des 43 sites sportifs retenus pour accueillir les épreuves de la 19e édition des JM, alors que les autres instances concernées par la réalisation et la réhabilitation des infrastructures sportives, à l’image de la direction locale des équipements publics, s’en chargeront des autres, a précisé la même source.

Le budget réservé pour le chapitre équipement représente une partie "très importante" du budget global, alloué par les pouvoirs publics au COJM et qui est de l’ordre de 1,3 milliard de dinars, explique-t-on encore de même source.

Le budget en question n’a pas fait l’objet de restrictions malgré la conjoncture économique difficile que traverse le pays, causée par la chute des prix du baril de pétrole et la crise sanitaire.

Le COJM aura, en outre, besoin d’une manne financière non négligeable pou r réussir sa campagne de promotion de l’évènement que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli en 1975 à Alger la 7e édition.

Le décalage, d’une année, de la prochaine édition, prévue initialement pour l’été 2021 à cause de la pandémie de coronavirus, a contraint le COJM à interrompre sa première campagne de promotion des Jeux, qui lui a coûté 2,9 millions de dinars. Cette somme a été déboursée pour l’impression des affiches et autres annonces relatives à cette opération de promotion "qui demeure l’une des étapes les plus vitales pour assurer la réussite de n’importe quelle manifestation sportive d’envergure", souligne-t-on. La 19e édition des JM est programmée désormais du 25 juin au 5 juillet 2022. La cérémonie de clôture coïncidera ainsi avec le 60e anniversaire du recouvrement de l’indépendance et la fête de la jeunesse, rappelle-t-on.