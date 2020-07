Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir approuvé la vente à la France de trois avions de guet aérien Hawkeye de nouvelle génération, pour un montant estimé à 2 milliards de dollars. "Cette vente consolidera la politique étrangère et la sécurité nationale des Etats-Unis, en aidant à renforcer la sécurité d'un allié de l'Otan qui est une force importante de stabilité politique et de progrès économique en Europe", a indiqué le département d'Etat en annonçant cette vente dans un communiqué.

Cette vente aidera la France à répondre aux menaces actuelles et futures", ajoute le communiqué, soulignant que l'aéronavale française, qui dispose déjà de la génération précédente du Hawkeye, "n'aura aucune difficulté à absorber cet équipement".

L'achat de ces trois avions de guet aérien E-2D à l'avionneur américain Northrop Grumman, a été approuvé en octobre dernier par le parlement français, à l'occasion du vote du budget de la Défense.

Le Hawkeye E-2D est une version améliorée du E-2C Hawkeye, dont la France possède trois exemplaires.

Il est notamment possible de le ravitailler en vol, ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur et il est équipé d'un radar plus performant.