L’attaque au drone américaine, menée en janvier en Irak, qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et neuf autres personnes constitue "une violation des lois internationales", a déclaré mardi une rapporteure spéciale de l’Onu.

"Les Etats-Unis n’ont pas apporté de preuve suffisante d’une attaque en cours ou imminente contre leurs intérêts à même de justifier la frappe contre le convoi dans lequel se trouvait Soleimani au moment de quitter l’aéroport de Baghdad le 3 janvier dernier", a dit Agnès Callamard cité par l'agence Reuters.

Dans un rapport qu’elle doit présenter jeudi au Conseil des droits de l’homme - que les Etats-Unis ont quitté il y a deux ans -, elle écrit que "la frappe menée par l’armée américaine viole la charte de l’Onu", et elle appelle à "davantage de régulation et de sévérité pour les attaques au drone".

"Il s’agit d’un moment critique pour le monde, possiblement d’un virage, concernant le recours aux drones (...) Le Conseil de sécurité est absent, la communauté internationale - volontairement ou non - reste majoritairement silencieuse", a dit la rapporte ure spéciale de l’Onu sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. La mort de Soleimani dans un raid américain a amplifié les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran.