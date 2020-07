La 9e réunion ministérielle du Forum de coopération Chine-Etats arabes (FCCEA), qui s'est tenue lundi par visioconférence, a reflété la volonté des deux parties d'accroître leur coopération, a indiqué le secrétaire généAhmed Aboul Gheit dans un communiqué.

Saluant la coopération contre la Covid-19, M. Aboul-Gheit a également salué le soutien apporté par la Chine aux questions arabes, dont la cause palestinienne, souhaitant qu'elle soutienne encore davantage les droits légitimes des Palestiniens.

Le secrétaire général de la Ligue arabe, a aussi souligné l'importance de parvenir à une solution politique globale aux crises en Syrie, au Yémen et en Libye. La réunion ministérielle s'est soldée par un communiqué conjoint portant notamment sur la déclaration d'Amman, sur un plan d'action du FCCEA pour la période 2020-2022, et la nécessité de lutter conjointement contre le nouveau coronavirus.