"Nous pensons que toute annexion de territoires palestiniens occupés en 1967 constituerait une violation du droit international et menacerait les fondements du processus de paix ", indiquent les ministres dans une déclaration conjointe rendue publique par le ministère allemand des Affaires étrangères à l’issue d’une visioconférence.

"Nous ne reconnaîtrons aucune modification des frontières de 1967 qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord entre les deux parties en conflit", ont-ils affirmé.

"Une telle initiative aurait de sérieuses conséquences pour la sécurité et la stabilité de la région et constituerait un obstacle de taille dans les efforts visant à parvenir à une paix globale et équitable", notent les min istres.

L'occupant israélien allait présenter à partir du 1er juillet sa soi-disant "stratégie" pour traduire dans les faits le plan du président américain Donal Trump pour le Proceh-Orient, qui prévoit l’annexion par Israël de la vallée du Jourdain (30% de la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies, ainsi que la création d’un Etat palestinien sur un territoire amputé, un plan rejeté en bloc par les Palestiniens et la communauté internationale. En janvier, l’administration américaine a présenté un supposé plan censé régler le conflit entre Palestiniens et Israéliens, qui proposait notamment l’annexion des colonies israéliennes et des zones de Cisjordanie, rejeté par les Palestiniens. Depuis 1967, la Cisjordanie est occupée illégalement par Israël.