Plusieurs villes du sud du Bénin sont actuellement inondées, suite à de fortes précipitations qui ont lieu depuis quelques jours dans la partie méridionale du pays, ont rapporté mardi des médias.

Dans la plupart de ces villes, notamment Cotonou, Godomey et Abomey Calavi, plusieurs quartiers sont menacés par la montée des eaux, à tel point que les populations en ont jusqu'aux genoux dans leurs maisons.

"L'eau a élu domicile chez moi depuis 48 heures.

La cour et toutes les chambres ont été envahies", a déploré Angèle Bossou, ménagère à Vêdoko, un quartier périphérique de Cotonou.

De même, plusieurs rues de ces villes du sud du Bénin déjà inondées sont devenues impraticables tandis que des centres socio-administratifs, notamment des écoles, des centres de santé, des marchés et même certaines habitations privées, ont été partiellement ou entièrement inondés.

Face à cette catastrophe, l'Agence nationale de protection civile (ANPC), a alerté via un communiqué posté sur sa page Facebook les populations vivant dans les zones à haut risque d'inondation que la situation est préoccupante et peut à tout moment s'ag graver.

"N'attendez pas le pire avant de vous décider. Evacuez les lieux dès à présent car rien ne vaut la vie", a-t-elle écrit.

Au Bénin, selon l'ANPC, les inondations sont un fléau récurrent dans plusieurs villes, du sud comme du nord, et elles causent des dommages importants à la population.

"Les inondations de 2019 ont occasionné d'importants dégâts, notamment 27 décès, 317.576 personnes sinistrées et plusieurs hectares de cultures emportés", a révélé l'évaluation de l'ANPC, qui précise que les dommages et pertes pourraient être évalués à 53,29 milliards de francs CFA (91,8 millions de dollars).