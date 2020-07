Au moins huit personnes, dont cinq militaires et un élu local, ont été tués lundi dans une embuscade sur l'axe Barsalogho - Pensa, dans le nord du Burkina Faso, indiquent des sources sécuritaires et locales.

"Des individus armés ont attaqué un convoi du maire de Pensa, escorté par des volontaires (de Défense de la patrie, corps de civils volontaires voulant participer à la lutte contre le terrorisme) à Yentega (entre Pensa et Barsalogho). Souleymane Zabre, le maire (et chef coutumier de Pensa) a été tué.

Trois occupants de son véhicule sont portés disparus", a déclaré un élu local joint à Barsalogho.

"Deux volontaires ont été blessés lors de cette attaque", a précisé la même source qui a fait part d'une "deuxième attaque contre un détachement militaire venu en renfort" après l'embuscade contre le convoi du maire.

"Une équipe du détachement militaire a effectivement été la cible d'une embuscade dans la zone de l'attaque contre la délégation du maire", a confirmé une source sécuritaire. "L'unité procédait à un ratissage lorsqu'elle a été prise sous le feu ennemi.

Malheureusement cinq éléments (sold ats) ont perdu la vie. Nous déplorons également la mort de deux volontaires pisteurs", a précisé la même source.