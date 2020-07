Un hommage sera rendu au compositeur Ennio Morricone, décédé lundi en Italie à l'âge de 91 ans, sur tous les stades qui accueilleront de mardi à jeudi les matchs de la 31e journée de Serie A, a annoncé la Ligue italienne de football (Lega).

"Les joueurs et officiels feront leur entrée sur les terrains et jusqu'à la fin de l'alignement sur les notes de +Il était une fois en Amérique+.

La chanson, bande originale du film du même nom, est l'un des plus grands succès du Maestro et sera diffusée dans tous les stades qui accueilleront les matchs de la 31e journée", a écrit la Lega dans un communiqué.

L'habituel "hymne officiel de Serie A ne sera pas diffusé" à cette occasion, pour rendre hommage "à l'un des plus fameux artistes italiens qui s'est toujours souvenu, au cours de sa vie, de sa passion et de sa proximité avec le monde du football", ajoute-t-on de même source. L'auteur notamment de la bande originale du long métrage "La Bataille d'Alger", réalisé par son compatriote Gillo Pontecorvo, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi dans une clinique de Rome où il était hospitalisé à la suite d'une chute lui ayant provoqué une fracture du fémur. Réputé dans le monde entier pour ses musiques de films, le célèbre compositeur, lauréat d'un Oscar en 2016, a créé plus de 500 musiques pour le cinéma, avec des mélodies aussi légendaires que celles des films "Le bon, la brute et le truand" et "La Bataille d'Alger", sortis en 1966.