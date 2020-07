Le secteur de la poste et des télécommunications de la wilaya de Aïn Témouchent a programmé, au titre de l’exercice en cours, la réalisation de 86 nouvelles stations en vue de l’extension des réseaux de téléphonie et d’Internet, a-t-on appris, mardi, des responsables de ce secteur.

Ainsi, il est prévu la réalisation de 71 nouvelles stations en fibre optique permettant l’accès des foyers à internet à haut débit par le biais du réseau de la fibre optique FTT H, a indiqué la directrice du secteur, Nacéra El Idaoui.

Le secteur de la poste et des télécommunications de Aïn Témouchent compte, une seule station de ce type, installée au chef-lieu de wilaya et qui n’assure que la couverture de sept (7) quartiers, a fait savoir Mme El Idaoui. Dans le même sillage, la réalisation de 15 autres nouvelles stations a été programmée.

Celles-ci devront assurer les prestations du téléphone et Internet haut débit, via la technologie LTO (4G). Ces installations s’ajoutent aux 27 autres opérationnelles à travers la wilaya.

Ces projets visent à garantir une couverture totale du r éseau de téléphonie et un accès au réseau Internet, notamment dans les zones d’ombre de la wilaya.

"L’objectif est d’assurer la connexion d’un plus grand nombre de foyers des ces zones enclavées et agglomérations secondaires à cette technologie performante", a expliqué la même responsable.

Le secteur des P & T compte 58.714 abonnés au téléphone fixe, avec un taux de couverture de près de 13, 58 pc au niveau de la wilaya, ainsi que plus de 75.000 abonnés au réseau internet, soit un taux de couverture, estimé à 10, 8 pc. Les efforts de développement déployés par le secteur durant ces dernières années ont permis la réalisation de plus de 1.304 kilomètres de réseau en fibre optique à travers 28 communes de la wilaya, a-t-on indiqué de même source.