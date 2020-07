Un audit indépendant commandé par le FC Barcelone conclut que le club catalan "n'a mené aucune campagne diffamatoire, contre personne", alors que certains l'accusaient d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour porter préjudice à des adversaires de la direction actuelle.

Selon le cabinet Price Waterhouse Coopers, "les contrats de service concernant la veille et l'analyse des réseaux sociaux" n'ont pas servi "à mener des campagnes diffamatoires" et il n'y a "pas eu de corruption", a indiqué le porte-parole du club catalan, Josep Vives, lors d'une conférence de presse après une réunion de la direction du club.

Selon la radio Cadena Ser, en février, ce "Barçagate" a comme élément central un contrat avec la société de communication L3 Ventures, choisie par le président actuel, Josep Maria Bartomeu, pour décrédibiliser ses opposants.

Parmi eux des joueurs actuels, comme Leo Messi ou Gerard Piqué, et d'anciens joueurs, comme Xavi Hernandez ou Carles Puyol. Toujours selon Cadena Ser, le Barça dépense chaque année un million d'euros pour divers services de veille internet, par plusieurs sociétés, afin d'éviter des con trôles financiers internes. Le président Bartomeu avait expliqué que ces services étaient payés au prix du marché et qu'ils étaient importants pour défendre la marque FC Barcelone.

Ceci a été confirmé lundi par l'audit de Price Waterhouse Coopers, pour qui des services comparables valent "entre 850.000 et 1,3 million d'euros".