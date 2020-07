Un appel à candidatures pour prendre part aux 22e Journées théâtrales de Carthage (Jtc), prévues du 5 au 13 décembre, est lancé à l'adresse des professionnels du 4e art, indiquent les organisateurs sur le site Internet de cet évènement.

Ouvertes aux troupes théâtrales professionnelles du monde entier, l'édition 2020 de ce rendez-vous annuel consacre au théâtre arabe et africain une compétition officielle réservée aux pièces produites en 2019 qui n'ont pas participé à l'édition précédente des Jtc.

Le dossier des troupes postulantes à ces 22e Journées doit comprendre, le formulaire de participation dûment rempli, téléchargeable sur le site, www.jtc.tn, le synopsis de l’œuvre proposée et le curriculum vitae accompagné d'une photo d'identité de, l’auteur, du metteur en scène, des comédiens et des techniciens.

Une fiche technique contenant tous les accessoires scéniques et les besoins techniques en son et lumière du spectacle, une attestation de la première représentation (générale) accompagnée de photos du spectacle, le dossier de presse comprenant tous les éléments critiques et médiatiques de la pi èce proposée, ainsi qu'un enregistrement audiovisuel du spectacle en haute résolution, sont également requis par le Comité organisateur.

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés avant le 15 septembre prochain, par mail à "[email protected]", ou par voie postale à l'adresse, "Festival international des Journées Théâtrales de Carthage", 16 bis, rue d’Autriche, le Belvédère, 1002 Tunis, Tunisie.

Le comité directeur des 22e Jtc s'engage à prendre en charge les frais d’hébergement en pension complète et de transport à l intérieur du territoire tunisien de 15 membres effectifs de chaque troupe participante, à laquelle reviendra la charge d'assurer le transport international, à l'aller et au retour, de ses membres ainsi que des équipements et accessoires nécessaires au spectacle qu'elle propose.

Le comité de sélection se réserve le droit d'établir la liste de la compétition officielle et celle de la programmation parallèle, avec la possibilité pour le comité directeur de programmer, durant le déroulement de ces Journées, plus d’une représentation sur le territoire tunisien.

Fondées en 1983, les Jtc est une manifestation biennale devenue annuelle depuis 2015.