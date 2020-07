Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a pris une série de mesures urgentes contre la propagation du Covid-19, dont la mise en place d’un comité ad hoc chargée du suivi des répercussions de cette pandémie, indique un communiqué du ministère.

Ces mesures ont été prises lors d’une réunion urgente, en visioconférence, présidée par M. Rezig, en compagnie du ministre délégué au commerce extérieur, Aissa Bekkai, avec les directeurs de wilayas et régionaux du Commerce, consacrée aux 13 wilayas ayant enregistré, durant les trois derniers jours, une hausse record de contamination au Covid-19, précise le communiqué.

Le ministre du Commerce a rappelé l’obligation de l’application stricte des instructions du Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, relatives à la lutte contre ce qui favorise ou contribue à la propagation du Coronavirus, et ce, sous l’autorité des walis de la République et en coordination avec les différentes commissions sécuritaires au niveau local, souligne la même source.

Entre autres mesures à caractère urgent, le report des congés annuels et du week-end pour tous les agents et f onctionnaires durant tout le mois de juillet et la mise en place d’un comité ad hoc de suivi des répercussions de la propagation du Coronavirus en ce qui concerne le secteur du Commerce, tant au niveau central que local, et travaillant 24h/24, ajoute la même source.

"Aujourd’hui les cadres et fonctionnaires du secteur ne sont pas seulement face à une responsabilité professionnelle mais plutôt à un devoir national sacré au vu de la dégradation de la situation sanitaire", a déclaré M. Rezig ajoutant qu’"il ne s’agit pas uniquement d’intensifier les opérations de contrôle mais de se concentrer sur les actions de proximité et de sensibilisation". A ce propos, il a appelé à "prendre toutes les mesures coercitives prévues par la loi à l’encontre de tout contrevenant ou quiconque met en danger la sécurité et la santé des consommateurs et des citoyens à travers la mobilisation de tous les personnels du secteur pour la sensibilisation et le contrôle, conclut le communiqué.