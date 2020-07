La ministre de l’Environnement, Nassira Benharrats, a présidé, lundi, la cérémonie d’installation du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du développement technologique, selon un communiqué du ministère.

Mme Nassira Benharrats a procédé à l’installation du comité permanent de la recherche scientifique et du développement technologie dans le but de promouvoir les activités sectorielles, indique un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’Environnement sur les réseaux sociaux.

Présidé par la ministre de l’Environnement, ce comité se charge de rassembler et proposer les éléments essentiels à l’élaboration de la politique sectorielle de recherche scientifique et de développement technologique, en sus de veiller à l’application coordonnée et au suivi des programmes de recherche scientifique et à l’évaluation de leurs résultats, ajoute la même source.

Le comité est composé de membres représentant l’administration centrale du secteur, ainsi que les établissements et instances qui y relèvent, des chercheurs choi sis pour leur compétence scientifique, et d'une association scientifique à caractère national.