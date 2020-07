Au moins sept personnes ont été tuées et 46 autres blessées lundi lors de l'explosion d'un camion-citerne transportant du combustible sur une route du nord de la Colombie, selon les autorités locales.

L'explosion s'est produite alors que plusieurs dizaines de personnes s'étaient approchées pour voler du combustible du camion qui s'était renversé sur la route entre Barranquilla et Santa Marta, villes de la côte caribéenne, selon la police. "Nous pensons qu'il y a environ sept personnes qui ont péri brûlées dans ce tragique accident", a précisé Fabian Ospino, maire de Pueblo Viejo, la commune où s'est produit l'accident, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

La police a ensuite confirmé dans un communiqué le bilan de sept morts et 46 blessés lors de l'explosion. La côte des Caraïbes est par ailleurs l'une des régions de Colombie les plus affectées par la pandémie du nouveau coronavirus, alors que le pays compte à ce jour 117.110 cas, dont 4.064 décès, depuis le 6 mars.

Dans certaines villes comme Barranquilla, située à 45 km de l'accident, le système sanitaire est presque saturé.