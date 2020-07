L'Ecole nationale des forêts, dont le siège social est à Batna, a publié le premier numéro de sa revue "Meftah El Maârifa", traitant des sujets liés à la recherche agricole, au développement rural ainsi qu'à la richesse forestière, la faune et la flore, a-t-on appris lundi de son directeur.

A ce propos, Athmane Briki, a affirmé à l’APS que le premier numéro de cette revue, se déclinant sur 32 pages grand format, est édité en arabe et traite de nombreux sujets, dont la création d’un pôle d’enquête et de recherche des causes des incendies de forêt au niveau national, entré en service le 17 juin 2019 en présence du ministre de l'Agriculture, du directeur général des forêts, de représentants de la FAO en Afrique du Nord et en Algérie, et l'ambassadeur du Japon en Algérie, en plus de mettre en place des moyens de lutte contre les incendies de forêt.

Ce numéro, auquel ont également contribué des spécialistes et des formateurs, porte sur le résultat des sessions de formation au profit des cadres du secteur forestier de 2015 à 2019, où le nombre total des formateurs a atteint 967 cadres, ainsi que diverses activités scolaires durant l’année dernière, y compris des séminaires mensuels organisés en coordination avec des chercheurs et des professeurs des universités Batna 1 et 2, a indiqué la même source.

M. Briki a fait savoir, en outre, qu’un espace a été réservé pour faire connaitre la station météorologique automatique mise en place au sein de cette école, conformément à un accord entre cette structure et l’Office national de la météorologie, l’expérience de la culture du safran ainsi que le guide vert de l'élève, qui a également été publié et sera distribué aux écoliers engagés dans des clubs verts à travers la wilaya à la prochaine rentrée scolaire.

Le lecteur de la revue découvrira en outre des sujets sur la fédération des chasseurs de Batna, les merveilles du pivert notamment ainsi que plusieurs articles de presse sur les activités de l'école, sa végétation et sa forêt, a-t-il ajouté.

Selon M. Briki, l’appellation de cette revue ‘’Meftah El Maârifa’’ (clé du savoir) n’est pas fortuit, car le plan d'urbanisme de l'administration, les salles de formation, et le restaurant de l'école a été conçu sous la forme d'une clé, d’où ce choix, puis de la connaissance car l'école constitue une plateforme et un centre de rayonnement pour la science et la connaissance.

A noter que l'Institut technologique des forêts de la wilaya de Batna a été créé en novembre 1971 et a ouvert l’année suivante avant la publication d’un décret exécutif pour la transformer en école nationale des forêts dispensant une formation de deux ans, couronnés par un diplômé d’inspecteur de brigade des forêts.